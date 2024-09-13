В Спасское-Лутовиново приехала выставка о Боткиных

На выставке представлены уникальные архивные документы.

Передвижная историко-документальная выставка «От духовных завещаний к культурному наследию. Боткины» добралась до Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», расположенного во мценском районе Орловской области. К открытию выставки в музее была приурочена лекция о роли и вкладе знаменитого семейства Боткиных в развитие России. На открытии присутствовали сотрудники музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», музейные работники из Орла и Мценска, члены Тургеневских обществ и исследователи тургеневского наследия.

«Перед началом лекции с приветственным словом от директора исторической библиотеки Михаила Афанасьева выступила заведующая отделом выставочной работы, одна из создателей выставки Светлана Урбан. Собравшихся также поприветствовала кандидат исторических наук, историк литературы, главный специалист РГАЛИ Елена Бронникова. Лекция члена Союза писателей России и Союза литераторов России, председателя правления Тургеневского общества в родовой усадьбе Тургенева Ирины Тишиной вызвала большой интерес», – сообщается на сайте музея «Спасское-Лутовиново», где можно прослушать и саму лекцию.

Передвижная историко-документальная выставка создана сотрудниками Государственной публичной исторической библиотеки России на основе документов из фондов Российского государственного архива литературы и искусства. На выставочных стендах представлены цифровые копии документов из фондов архива: духовные завещания, расписки и квитанции о получении завещанных Боткиными средств на благотворительные цели. На выставочных витринах представлены — редкие книги из фондов ГПИБ России XIX столетия.

«По адресу Петроверигский переулок, дом 4 расположен архитектурный ансамбль городской усадьбы XVIII века. Среди владельцев усадьбы – семья Боткиных, о которых и идет речь на выставке. Это представитель гуманитарной элиты 1840-1860 гг. В.П. Боткин, основоположник отечественной клинической школы С.П. Боткин, художник и коллекционер М.П. Боткин, предприниматель и собиратель Д.П. Боткин, продолжатель семейного дела Петр и любитель прекрасного Павел Боткины», – следует из сообщения Государственной публичной исторической библиотеки России.

Братья Боткины стали меценатами и благотворителями; их духовные завещания – отражение и прожитой жизни, и вклада в будущее в виде оставленных капиталов университетам, консерваториям, музеям и благотворительным организациям. Именные Боткинские стипендии, премии, взносы стали культурным наследием семьи помимо ее прижизненного вклада в русскую и мировую культуру.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»