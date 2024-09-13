В Орловской области сбили два беспилотника

О неспокойных итогах минувшей ночи рассказал глава региона.

По словам Андрея Клычкова, один БПЛА сбит средствами радиоэлектронной борьбы, второй – авиационной техникой.

«Повреждений объектов и пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы», – проинформировал губернатор в соцсетях.

В Минобороны сообщают, что всего дежурными средствами ПВО уничтожено двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, восемь из них над территорией Брянской области.

Напомним, орловская прокуратура организовала горячую линию. Надзорный орган держит на контроле вопрос соблюдения прав граждан в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов. Телефон: 8-903-637-14-95.

ИА “Орелград”