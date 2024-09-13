Экс-полицейский пойдёт под суд за торговлю информацией

Он обвиняется сразу по нескольким статьям.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Согласно текущей версии, преступление произошло в период с июня по октябрь минувшего года. На тот момент обвиняемый занимал должность помощника оперативного дежурного дежурной части Управления МВД России по городу Орлу.

По версии следствия, орловец предоставил посторонним лицам служебную информацию о персональных данных граждан. Сведения он взял из баз МВД. Вознаграждением стали деньги и имущество — общая выгода составила примерно 383 тысячи рублей.

Однако в итоге мужчину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков утвердил заключение. Теперь судьбу экс-полицейского решит Советский районный суд Орла.

ИА «Орелград»