В Орле три улицы стали непроездными

Движение транспорта перекрыли до 30 сентября.

Об этом рассказали в администрации Орла. Ограничения введены в Железнодорожном районе, где идут активные работы по модернизации тепломагистрали. Объект находится в Трамвайном переулке, рядом — улицы Пушкина и 2-я Курская.

Впрочем, для водителей перекрыли не всё. Непроездными стали три точки — перекрёстки улицы Пушкина с переулком Трамвайным и с улицей 2-й Курской, а также участок улицы Пушкина, расположенный у домов №37 и №39.

«Рассчитываем на ваше понимание!» – добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что «Квадра», выполняющая данные работы, завершила перенос сетей.

ИА «Орелград»