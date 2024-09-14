Орловчанка по суду выселила москвича из своей квартиры

Житель столицы утратил право пользования орловской квартирой.

Новосильский районный суд Орловской области рассмотрел иск местной жительницы, которая просила о признании гражданина утратившим права пользования жилым помещением. Как пояснили в пресс-службе суда, в обоснование заявленных требований она указала, что ответчик зарегистрирован в квартире, принадлежащей ей на праве собственности. При этом в Новосиле он не проживает, ее квартирой не пользуется. Более того, он даже не является членом ее семьи.

Однако наличие «лишнего» зарегистрированного в квартире жильца создает хозяйке определенные проблемы. Например, на него начисляются некоторые коммунальные платежи. Со слов истицы, своих обязательств по оплате за коммунальные услуги он не исполняет. Также она пояснила, что ответчик еще е в 2016 году забрал все свои личные вещи и уехал в Москву на постоянное место жительства. Подчеркнула истица и то, что препятствий в пользовании орловским жильем москвич не имел.

«Ответчик в судебное заседание не явился, возражений на исковые требования не представил, – сообщила пресс-служба суда. – Районный суд, разрешая спор, допросив свидетелей, исследовав и оценив представленные по делу доказательства в совокупности, пришел к выводу об удовлетворении исковых требований истца».

Суд пришел к выводу о том, что ответчик в добровольном порядке отказался от своих прав и обязанностей в отношении спорного жилого помещения. Тем самым, он утратил право пользования жильем, которое ранее предоставила ему истица. Решение суда является основанием для снятия москвича с регистрационного учета, но пока оно еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»