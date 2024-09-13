Клычков обновил перечень критических технологий

В перечень включены технологии, развитие которых планируется в приоритетном порядке.

Губернатор Андрей Клычков распорядился о внесении изменений в постановление правительства региона «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Орловской области и Перечня критических технологий Орловской области». Указанный документ был принят еще в 2013 году. Он считается одним из основных инструментов государственной политики Орловской области в сфере развития науки и технологий. Такие перечни формируются в каждом регионе, а также на уровне всей страны, что предусмотрено указом президента.

Перечень критических технологий утверждается или обновляется не реже одного раза в четыре года. Одновременно утверждаются приоритетные направления развития науки, технологий и техники. В данном случае перечень был утвержден губернатором в новой редакции в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. Контроль за исполнением своего постановления Андрей Клычков возложил на заместителя губернатора по социальной политике.

Обновленный перечень критических технологий Орловской области насчитывает 21 пункт. В него включены, в частности, базовые технологии силовой электротехники, геномные, протеомные и постгеномные технологии, биомедицинские и клеточные технологии, компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий, нано-, био-, информационные и когнитивные технологии, а также технологии биоинженерии, диагностики наноматериалов и наноустройств, доступа к широкополосным мультимедийным услугам,программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.

В списке также присутствуют: технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения; технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний; технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта; технологии создания транспортной техники нового поколения и др.

ИА «Орелград»