В Ливнах 13 человек не явились в военкомат

13.9.2024 | 10:21 Новости, Общество

Однако план по весеннему призыву выполнен на 100 процентов.

Ливны. Улица Мира. Фото: yandex.ru/maps

Военный комиссар города Ливны и Ливенского района Орловской области Сергей Петрыкин выступил на оперативном совещании у главы города и рассказал о результатах работы военного комиссариата в 2024 году. Как пояснили в администрации Ливен, территориальный орган Министерства обороны входит в состав Московского военного округа и структурно представлен отделением призыва на военную службу, отделением мобилизации и кабинетом социально-пенсионной работы. В настоящее время штат укомплектован полностью.

«В апреле-июле 2024 года проводился призыв на военную службу граждан 1994-2006 годов рождения, – доложил Сергей Петрыкин. – За период весеннего призыва вызывалось 309 человек: не оповещены или отклонились от явки 13 человек, прошли призывную комиссию 296 человек, из них отправлены в войска 106 человек, отсрочки по болезни или учебы получили 131 человек, ограниченно годными или не годными к службе признаны 59 человек».

Докладчик подчеркнул, что план по весеннему призыву выполнен на 100 процентов, а сейчас военкомат занимается осенним призывом. В его рамках на срочную службу планируется призвать 30 жителей Ливен. Сергей Петрыкин также сообщил, что в настоящий момент сотрудники военкомата проводят подготовку к первоначальной постановке на учет граждан 2008 года рождения. «Большая работа связана с проведением специальной военной операции, но информация о ней по понятным причинам относится к категории секретной», – добавили в администрации города.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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