Новую выплату сотрудникам МВД ввели в Орловской области

Сотрудникам органов внутренних дел будут приплачивать за военные контракты.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ об установлении в 2024 году денежной выплаты сотрудникам регионального Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Выдаваться она будет из областного бюджета сотрудникам органов внутренних дел, оказавшим содействие в заключении гражданином контракта о прохождении военной службы. Напомним, что в Орловской области уже действует порядок предоставления таких выплат тем, кто помогает местным жителям заключать контракты с Минобороны и отправляться в зону специальной военной операции.

Новый указ фактически дублирует указанную меру поддержки, но имеет узкоспециализированное назначение. Выплата предусмотрена только для сотрудников МВД, причем она не положена в том случае, если сотрудник МВД уже получил аналогичную выплату в рамках общих правил. Кстати, отличие от общих правил состоит в том, что сотрудникам МВД в Орловской области будут платить за оказание помощи в заключении военных контрактов не только гражданами РФ, но и иностранными гражданами, а также людьми без гражданства.

Речь идет о контрактах, заключенных ими с Министерством обороны Российской Федерации в лице начальника пункта отбора на военную службу по контракту Московского военного округа по Орловской области либо военного комиссара Орловской области о прохождении военной службы при содействии сотрудников регионального Управления МВД. Размер выплаты не отличается от общерегионального и составляет 10 000 рублей за каждый заключенный контракт.

Губернатор Андрей Клычков поручил департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости подготовить проект постановления правительства Орловской области, определяющий порядок предоставления указанной денежной выплаты. При этом губернаторский указ уже вступил в силу. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора в правительстве Орловской области по социальной политике.

ИА «Орелград»