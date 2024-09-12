Вслед за орловской капустой забраковали и свёклу

Россельхознадзор тоже нашёл в ней опасные вещества в недопустимой концентрации.

Об этом сообщили специалисты Управления ведомства по Орловской и Курской областям.

«Ядрёные» корнеплоды нашли во Мценском районе в Подмокринском сельском поселении. В образцах обнаружили остаточные ядовитые вещества.

Это клотианидин (в концентрации 0,12 миллиграмм на один килограмм при норме до 0,1) и тиаметоксам (в концентрации 0,06 миллиграмм на один килограмм при норме до 0,05). Судя по этим данным, при выращивании свёклы пестициды и агрохимикаты применялись с нарушением установленных регламентов и правил.

Юридическому лицу, допустившему нарушение, объявлено предостережение. Ранее вскрылись похожие нарушения в Орловском муниципальном округе, где слишком ядовитой оказалась капуста.

ИА «Орелград»