Мэрия Орла согласовала внешний облик загадочного здания

Его возводят на Приборостроительной. Ранее сообщалось, что это школа бокса.

Постановление утвердил мэр Юрий Парахин. Словосочетания “школа бокса” в его тексте нет. Однако ранее не раз указывалось, что такой объект строят именно по указанному адресу (Приборостроительная, 78).

Официально речь идёт о “здании социально-культурного назначения”. Упоминается, что в нём будет два этажа. Общая площадь помещений составит 1364,7 квадратных метров.

Ранее депутат горсовета Орла Сергей Елесин попросил прокуратуру проверить законность действий городского Управления муниципального имущества и землепользования. Ещё в мае СМИ и соцсети обратили внимание на то, что на участке, который выделялся под социальный проект по созданию школы бокса (под аренду и продажу по сниженной цене) построили сетевой магазин.

Впрочем, по соседству с ним строят ещё одно здание (о котором и идёт речь в постановлении). Однако есть сомнения, что полноценная школа бокса разместится хотя бы в нём.

Как пояснил тогда же боксёр и тренер Эдуард Трояновский, который стоял у истоков этой инициативы, сам он уже не имеет к ней непосредственного отношения. Права на землю переданы, проект реализуют другие люди. Однако они обещали Трояновскому предоставить его воспитанникам зал для бесплатных занятий боксом. Об этом спортсмен рассказывал в интервью ТРК “Истоки”.

Согласно постановлению, согласование проводится на основе заявления, поступившего от ООО “Проект 102”. Компания зарегистрирована в Орле. ООО существует с 2005-го года.

ИА “Орелград”