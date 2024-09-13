В Орле сократят ещё три детских сада

Они войдут в состав других учреждений.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Орла. Его утвердил орловский градоначальник Юрий Парахин.

Детский сад №2 (общеразвивающего вида) присоединят к детскому саду №82 (комбинированного вида). Садик №7 (комбинированного вида) станет частью садика №98. Детсад №26 (компенсирующего вида, для детей с нарушениями речи) войдёт в состав детсада №33.

Ранее в Орле объединили садики №49 и №11, а также №73 и №71. При этом родителей дошкольников заверили, что реформа носит исключительно административный характер и никак не повлияет на привычный процесс обучения и пребывания их сыновей и дочерей в детсаду.

Также недавно школа №48 вошла в состав школы №11.

ИА “Орелград”