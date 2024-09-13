Над Орловщиной сбили ещё один БПЛА

13.9.2024 | 10:36 Важное, Новости, СВО

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Итого за эту ночь наш регион атаковали трижды. “Ночь выдалась неспокойной”, – константировал глава области в своём телеграм-канале.

По словам Клычкова, третий вражеский дрон сбили авиационной техникой. “Наши боевые части воздушной обороны надёжно защищают небо над Орловщиной”, – подчеркнул губернатор.

Также Андрей Клычков ещё раз высказался о необходимости консолидации общества: “Орловская область готова к любым вызовам, и сейчас именно то время, когда мы должны выступить единым фронтом поддержки для нашей армии. Вместе мы дадим отпор врагу и одержим нашу общую Победу”.

Отметим, что атаке подверглись и другие регионы. Ранее Минобороны России сообщило о двадцати БПЛА, сбитых за ночь (все – в регионах ЦФО). Восемь “приземлили” над Брянской областью, четыре – над Белгородской, три – над Курской, два – над Смоленской и ещё один над Калужской.

ИА “Орелград”


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