В Орле отметили день трезвости

Студентам-первокурсникам прочитали лекцию «Глоток беды».

В Орловской области прошли мероприятия, приуроченные к Всероссийскому Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. В частности Орловский государственный институт культуры организовал для студентов первого курса лекцию-беседу «Глоток беды». Как пояснили в вузе, в ее рамках студентам рассказали о важности здорового образа жизни, борьбы с алкоголизмом и заботы о собственном здоровье. Кроме того, лектор затронул темы улучшения качества жизни и долголетия, принципиального отношения христианства к алкоголю. «В конце был проведен конкурс пословиц и поговорок о здоровом образе жизни и вреде пьянства и алкоголизма», – добавили в ОГИК.

В свою очередь информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ рассказал о том, что председатель отдела церковной благотворительности и социального служения иерей Олег Анохин посетил «страждущих недугами пьянства и наркомании». Последние проходят курс лечения и реабилитации в двух специализированных учреждениях города Орла: стационаре наркологического диспансера и Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства.

«Прежде отец Олег совершил молебны о страждущих пьянством и наркомании, после чего провел нравственную беседу с подопечными этих двух заведений, напомнив пациентам о житие Иоанна Крестителя и причинах его мученической кончины, а также побеседовал с каждым больным, ответив на интересующие вопросы, и пожелал всем скорейшего исцеления от вредоносного недуга, – сообщили в митрополии. – В этот день от епархиального отдела благотворительности и социального служения для всех подопечных также была организована праздничная трапеза».

К слову, в России День трезвости был восстановлен при участии РПЦ только в 2014 году, когда Священный Синод одобрил к богослужебному использованию чин «Молебного пения о страждущих недугом винопития или наркомании». А впервые «празднование» Дня трезвости состоялось в 1911 году в Санкт-Петербурге и прошло под лозунгом «В трезвости – счастье народа!». «Тогда этот день был учрежден по инициативе просвещенной общественности и русской православной церкви, обеспокоенных потерей традиций благоразумного пития алкоголя в российском обществе», – уточнили в Орловской митрополии.

ИА «Орелград»