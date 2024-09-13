Орловские силовики изъяли восемь единиц оружия

Такой «улов» совершили росгвардейцы всего за одну неделю.

За последнюю неделю сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области провели 44 надзорных мероприятия, то есть посетили и проверили 44 владельца гражданского оружия. По результатам указанных визитов было составлено пять административных протоколов. По различным причинам силовики за неделю изъяли восемь единиц оружия и аннулировали семь лицензий и разрешений. Неделей ранее они изъяли три единицы оружия и аннулировали три лицензии.

Такие данные привели в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. Кроме того, за последнюю неделю правоохранители приняли 271 обращение от граждан по вопросам оказания различных государственных услуг, рассмотрели 188 ранее поданных заявлений и выдали 186 лицензий и разрешений. В целом жителям Орловской области на центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии предоставляет 24 вида государственных услуг, большинство из которых доступно в электронном формате.

«Стражи правопорядка выдают орловцам и представителям организаций разрешительные документы на приобретение, хранение, ношение и использование гражданского и служебного оружия; оформляют удостоверения частного охранника; лицензируют деятельность организаций по торговле оружием и патронами к нему, организаций по хранению оружия и частной охранной деятельности», – уточнили в силовом ведомстве.

Кстати, орловцы имеют возможность передавать гражданское оружие для нужд бойцов, участвующих в специальной военной операции. Недавно в центре лицензионно-разрешительной работы состоялась такая передача. Гражданское оружие для выполнения задач в зоне специальной военной операции передали 10 неравнодушных жителей Орловской области. Сотрудники Росгвардии и военнослужащие Министерства обороны поблагодарили их за поддержку. В Росгвардии отмечают, что охотничьи ружья эффективны в противодействии низколетящим беспилотным летательным аппаратам.

ИА «Орелград»