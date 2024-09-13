Орёл пробежит «Кросс нации», но не вместе с нацией

Дату орловского забега перенесли — возможно, из-за благотворительного полумарафона «Поберегу».

Напомним, полумарафон организует Орловский социальный кластер, который возглавляет супруга губернатора — Валерия Клычкова. Изначально «Поберегу» планировался на 10 августа. Однако его перенесли из-за событий в Курской области. Теперь акция назначена на 22 сентября.

Однако дата понравилась не всем — на 21 сентября был назначен «Кросс нации», всероссийский день бега — крупнейшая в стране легкоатлетическая акция. Обычно она проходит параллельно во всех регионах, чтобы подчеркнуть единство россиян. Получилось, что любители пробежек должны будут сначала «отпахать» «Кросс», а на следующий день участвовать в полумарафоне.

Однако, как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, орловский «Кросс нации» неожиданно сдвинулся на неделю. В Орле мероприятие пройдёт не 21 числа, как по всей России, а 28, ещё через неделю. Таким образом «Кросс» не будет конкурировать с «Поберегу» – проблема снята. Правда, и легкоатлетического единения орловцев с другими россиянами, в чём и состоит суть этой акции, тоже не получится.

Известно, что забеги «Кросса нации» состоятся в парке Победы и на стадионе имени Ленина (с 10:40). Победителям в каждой возрастной группе вручат кубки Минспорта России. Атлеты, занявшие призовые места, получат медали и дипломы.

Для участия в «Кроссе» необходимо подать заявку (на портале Госуслуг — до 26 сентября), а также получить допуск врача. Комиссия будет работать на базе Училища олимпийского резерва (с 23 по 26 число), а также 28 сентября на месте проведения соревнований (с 9:30 до 10:50).

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ИА «Орелград»