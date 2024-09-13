В Орле приняли резолюцию против склонения к абортам

Тему обсудили на круглом столе, который прошёл в облсовете.

Напомним, в августе областной парламент принял закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности», но только в первом чтении. Теперь тему обсудили с представителями госструктур и общественности. Резолюция по итогам круглого стола будет учтена при дальнейшей работы над законопроектом.

Впрочем, мнения участников разговора оказались практически едиными. Как сообщает пресс-служба областного Совета народных депутатов, противников инициативы в зале не оказалось.

Впрочем, несколько участников круглого стола отметили, что одних запретительных мер для борьбы с абортами и увеличения рождаемости слишком мало. Молодым родителям требуется дополнительная поддержка государства в плане средств и жилья, а также психологическая помощь. Об этом говорила Дина Бастова, начальник управления организации социального обслуживания, опеки и попечительства профильного департамента Орловской области, а также зампред регионального парламента Сергей Потемкин.

На данный момент законы о запрете склонения к абортам уже действуют в 14 регионах нашей страны.

ИА «Орелград»