Рабочую силу снова пересчитают в Орловской области

Под учет пойдут граждане в возрасте 15 лет и старше.

Орелстат объявил о проведении очередного этапа Выборочного обследования рабочей силы, которое продлится по 23 сентября 2024 года. Оно организовано Федеральной службой государственной статистики. Такие обследования проводятся ежемесячно на территории всех регионов. Их основной целью является получение информации о численности и составе рабочей силы, под которой статистики понимают граждан в возрасте 15 лет и старше.

Также в рамках обследования статистики получат информацию о занятых и безработных орловцах, о гражданах, не входящих в состав рабочей силы, об участии населения в различных формах трудовой деятельности и даже о недоиспользовании рабочей силы. Специально обученные интервьюеры Орелстата пройдут по домам и проведут личные опросы респондентов – членов домашних хозяйств.

«Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта, – предупреждают в Орелстате. – Сведения, полученные от респондентов и зафиксированные интервьюером, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению и используются только в целях формирования официальной статистической информации. На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области».

К слову, по итогам предыдущего подобного выборочного обследования, за апрель-июнь 2024 года численность рабочей силы, то есть граждан в возрасте 15 лет и старше, в Орловской области составила 339,7 тысячи человек. Из них 331,7 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 8 тысяч человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. Последние не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

ИА «Орелград»