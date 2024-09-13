В Орле почти с годичным опозданием расцвели кусты дворов

На ремонт 45 территорий направили 300 миллионов рублей.

О завершении комплексного благоустройства по 45 адресам заявили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Работы удалось осуществить благодаря дополнительным средствам, привлечённым в рамках сотрудничества с московским правительством в 2023-м году. Деньги выделялись в рамках ведомственного проекта «Развитие культурной сферы Орловской области» региональной программы «Формирование современной городской среды».

Прежде всего, речь идёт о двух «кустах» дворов, о которых уже много говорили в СМИ и соцсетях. Это территория, ограниченная улицами Ленина, Пролетарская гора, Брестской, Тургенева и Горького, а также переулком Почтовым, и территория, ограниченная улицами Полесской и Матросова.

Кстати, «кусты» должны были расцвести ещё в минувшем году (окончательно – к 1 декабря). Однако срок сдачи работ пришлось продлевать. Задание выполняло московское ООО «РБК Стройинвест», без конкурса получившее дорогостоящий госзаказ.

Также завершился ремонт ещё нескольких дворов — на Новикова, 13 (в Советском районе), на Ливенской, 48, 48-А и 48-Б (в Железнодорожном районе), в переулке Межевом, 11 и 15 (в Северном районе).

ИА «Орелград»