В Орле откроют секции для ветеранов СВО с инвалидностью

13.9.2024 | 11:20 Новости, СВО, Спорт

Первое занятие состоится на следующей неделе.

Фото: vk.com/gosfondsvo57

Такую информацию озвучили на встрече главы областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольги Анисимовой и директора Училища олимпийского резерва Дмитрия Шатохина.

Участники встречи обсудили организационные моменты. В итоге было решено, что первое занятие станет ознакомительным.

В его рамках для ветеранов СВО с инвалидностью проведут экскурсию по легкоатлетическому манежу, расскажут о доступных для занятий спортивных дисциплинах, познакомят с тренерами. Об этом сообщили в орловском филиале фонда.

Планируется, что в обозримом будущем в училище в секциях смогут заниматься ветераны СВО без инвалидности, а также дети из семей орловских бойцов.

Ранее стало известно, что этой ночью над Орловщиной сбили три беспилотника.

ИА «Орелград»


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