В Орле откроют секции для ветеранов СВО с инвалидностью

Первое занятие состоится на следующей неделе.

Такую информацию озвучили на встрече главы областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольги Анисимовой и директора Училища олимпийского резерва Дмитрия Шатохина.

Участники встречи обсудили организационные моменты. В итоге было решено, что первое занятие станет ознакомительным.

В его рамках для ветеранов СВО с инвалидностью проведут экскурсию по легкоатлетическому манежу, расскажут о доступных для занятий спортивных дисциплинах, познакомят с тренерами. Об этом сообщили в орловском филиале фонда.

Планируется, что в обозримом будущем в училище в секциях смогут заниматься ветераны СВО без инвалидности, а также дети из семей орловских бойцов.

Ранее стало известно, что этой ночью над Орловщиной сбили три беспилотника.

ИА «Орелград»