Приют для животных «Милена» привлекли к ответственности

Ранее на него жаловались орловские зоозащитники.

Приют находится в Курской области (в Фатежском районе), однако сюда привозят бездомных собак, в том числе, из нашего региона. В марте этого года движение «Граждане Орла» рассказало о многочисленных проблемах, выявленных в «Милене». Затем руководство приюта выступило с опровержением.

Тем не менее, недавно факты нарушений установила проверка, проведённая сотрудниками прокуратуры и Россельхознадзора. Об этом сообщили в Управлении сельскохозяйственного ведомства по Орловской и Курской областям.

В частности, они касались техники, предназначенной для перемещения, хранения и утилизации биологических отходов. Выяснилось, что соответствующее морозильное оборудование не оборудовано термографом и терморегистратором. Также отсутствовало запирающее устройство.

Как считают в Россельхознадзоре, данные нарушения создают угрозу заноса, возникновения и распространения особо опасных заболеваний, в том числе, общих для человека и животных. В итоге ответственное должностное лицо ООО «Милена» привлекли к административной ответственности. Уточняется, что речь идёт не о штрафе, а лишь о предупреждении.

ИА «Орелград»