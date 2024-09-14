Из-за неработающего в Орле фонаря пришлось судиться

Только суд смог заставить подрядчика исполнять гарантийные обязательства.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» к обществу с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль» об обязании выполнить гарантийные обязательства. Причиной спора стал один неработающий светильник наружного освещения, расположенный на улице Генерала армии Ковалева в областном центре. Представитель ответчика в судебное заседание не явился, хотя о месте и времени судебного разбирательства был извещен надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, суд установил, что в августе 2022 года стороны заключили муниципальный контракт. Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по устройству наружного освещения на автомобильной дороге города Орла по улице Генерала армии Ковалева. Контракт предусматривал выполнение работ в течение 30 календарных дней с даты его заключения, общая стоимость работ по контракту в текущих ценах составляла 1,758 миллиона рублей.

Свои обязательства подрядчик выполнил и выдал гарантийный паспорт. Гарантийный срок на электромонтажные работы, опоры, материалы и работы по установке опор, заземление составляет 3 года, на светильники – 5 лет. В марте 2024 года было установлено, что один светильник на улице Генерала армии Ковалева неработоспособен, о чем был составлен акт. От подрядчика потребовали устранения неисправности в рамках гарантии, то есть за свой счет и своими силами.

Спустя месяц комиссия повторно выезжала на место и убедилась в том, что светильник по-прежнему не работает. Поскольку подрядчик дефект не устранил, чиновники обратились в суд. Иск был удовлетворен. Арбитраж обязал ответчика в срок до 10 октября 2024 года выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту путем замены неработающего светильника на исправный уличный фонарь.

ИА «Орелград»