В Орловском округе наберут молодежное правительство

О проведении конкурсного отбора объявили местные власти.

Администрация Орловского муниципального округа объявила о проведении конкурсного отбора кандидатов в члены молодежного правительства. Заявки и документы от участников конкурсная комиссия будет принимать по 16 октября 2024 года. Соискателям потребуется заполнить типовую анкету, приложить к ней копию паспорта, резюме в свободной форме и решение политической партии или общественного движения об их выдвижении.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающие на территории Орловского муниципального округа или обучающиеся в образовательных организациях, расположенных в округе. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап будет заочным и займет всего один день: он пройдет 18 октября в малом зале администрации Орловского муниципального округа. На первом этапе конкурсная комиссия рассмотрит заявки, поступившие от соискателей, и в каждом конкретном случае примет решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе или об отказе в этом.

Сами соискатели на этом этапе очного участия не примут. Очным будет второй этап, проведение которого запланировано на 30 октября. В этот день уже в большом зале окружной администрации конкурсная комиссия проведет собеседование с каждым кандидатом. Оценивать соискателей будут по привычной пятибалльной шкале по ряду установленных критериев.

Например, будет приниматься во внимание наличие у претендента коммуникативных навыков. При их полном отсутствии комиссия не даст ни одного балла. Также по системе баллов будут оцениваться наличие опыта практической деятельности в социально значимых сферах жизни, наличие сформированной мотивации. Почетных грамот, дипломов, рекомендательных писем. По итогам собеседования составят рейтинг участников в зависимости от количества полученных ими баллов. Победителями конкурса будут признаны первые 18 человек из рейтинговой таблицы.

ИА «Орелград»