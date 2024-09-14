Орловчанку осудили за сбыт краденой фальшивой купюры

Женщина приобрела на нее продукты питания.

Мценский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ). Ранее амчанка проблем с законом не имела. Было установлено, что она пришла в гости к своему приятелю, где они совместно распивали спиртные напитки.

«Зная, что у знакомого имеются поддельные купюры, реализуя корыстный умысел на получение собственной материальной выгоды, личного обогащения, она дождалась, пока знакомый уснет, затем взяла из тумбочки купюру достоинством 5000 рублей, – сообщает пресс-служба Мценского райсуда. – Поддельный билет банка России амчанка хранила при себе и смогла его реализовать в сетевом магазине, расположенном в городе Мценске. Фальшивой купюрой женщина расплатилась за продукты питания, получив сдачу подлинными денежными купюрами».

Впрочем, подсудимая путалась в своих показаниях. В ходе предварительного расследования она рассказала следователю, что знала о «коллекции фальшивых купюр» у своего знакомого. Мол, он сам ей об этом рассказал и даже показал, где хранит свою коллекцию. Но он умолчал о том, где и каким образом ее раздобыл. В суде женщина придерживалась другой версии, согласно которой о фальшивке ей не было ничего известно. Показания владельца «коллекции» сыграли не в пользу подсудимой.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, но затем постановил считать его условным. Испытательный срок установлен на 1 год 6 месяцев, в течение которых амчанка должна доказать свое исправление. Кроме того, она обязана выполнять возложенные на нее судом ограничения. Контролировать поведение условно осужденной будет уголовно-исполнительная инспекция. «Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке в суд вышестоящей судебной инстанции», – добавила пресс-служба Мценского районного суда.

ИА «Орелград»