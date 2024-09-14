Клычков примет участие в совещании с президентом

Глава Орловской области сообщил, что мероприятие состоится в среду.

О графике работы губернатор рассказал в ходе традиционного пятничного эфира в соцсетях.

«У меня на самом деле следующая неделя будет такая, можно сказать, веселая, в кавычках. В понедельниках у нас правительство, бюджет. Потом вторник – совещание в Росавиации. Среда – совещание с президентом. Четверг – вице-премьер. Я несколько наразрыв буду».

Андрей Клычков предупредил, что в понедельник эфир, вероятно, не сможет провести. В среду его точно не будет. А в пятницу эфир итоговый.

Формат встречи с президентом Владимиром Путиным Клычков не уточнил. Например, глава государства в августе проводил оперативное совещание по ситуации в приграничных с Украиной областях, в котором участвовали губернаторы. В сентябре состоялись рабочие встречи с главами двух субъектов. Губернаторы информировали главу государства о социально-экономическом развитии региона.

ИА “Орелград”