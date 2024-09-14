В Орловской области планируют введение режима ЧС из-за засухи

Губернатор просил не пугаться названию, а принимать как констатацию факта.

Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях сообщил, что к концу недели аграрии региона подходят к 3 миллионам тонн собранных зерновых и зернобобовых культур. Совокупный урожай уже почти 3,5 миллиона тонн, включая масличные.

«Но есть одна проблема – длительный период, несмотря на небольшой дождик, стоит засуха. Поэтому есть сложности у аграриев с посевами. В начале недели для того, и чтобы обеспечить возможность страховых выплат, и чтобы определить порядок действий для наших аграриев, будем вводить режим ЧС по сельскому хозяйству».

Андрей Клычков призвал не пугаться названия. Коллег и СМИ попросил информативно отработать эту информацию.

«Это именно констатация конкретной ситуации, когда нет дождей. Соответственно, по посевами проблемы, по всходам. Чтобы можно было зафиксировать эту информацию, мы это решение будем принимать».

По данным сайта «Погода и климат», в сентябре фактическая температура месяца в Орле – 19,9 градуса, что выше привычной на 5,4. Выпало осадков 10 мм. Эта сумма составляет 18% от нормы. В августе было всего 72% нормы дождей, в июле – 94%.

Напомним, весной режим ЧС вводили из-за возвратных заморозков.

ИА “Орелград”