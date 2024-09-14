Сотни иностранцев поставили на учет в Ливнах

Власти города обсудили миграционную политику.

Как сообщили в администрации Ливен, вопросы миграции были рассмотрены на оперативном совещании у главы города. С основным докладом выступила Лариса Лохматова, начальник отдела по вопросам миграции Межмуниципального отдела МФД РФ «Ливенский» Лариса Лохматова. Она доложила о результатах работы отдела за 8 месяцев 2024 года. По ее словам, за это время на миграционный учет по месту пребывания и жительства было поставлено 711 иностранных граждан. Для сравнения, годом ранее за такой же период времени на учет было поставлено 1020 иностранцев.

За нарушение миграционного законодательства в этом году в Ливнах составили пять административных протоколов. Лариса Лохматова также отметила, что в райцентре регулярно проводятся проверки мест компактного проживания иностранных граждан, в основном это граждане Узбекистана и Армении. По виду на жительство в Ливнах зарегистрировано и проживают 14 человек. В докладе было подчеркнуто, что в 2024 году в Ливнах иностранцы преступлений не совершали.

Тем временем на базе городской библиотеки №1 в Ливнах с учащимися 9-10 классов школ №4 и №5 было проведено занятие по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. В качестве экспертов выступили специалист отдела профилактики деструктивных явлений в молодежной среде АНО «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области» Илья Булышкин и главный библиотекарь Юлия Доронина. Они в том числе рассказали старшеклассникам об ответственности за совершение преступлений экстремисткой и террористической направленности.

«Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала, – отмечают в администрации Ливен. – В последние годы отмечается активизация ряда террористических движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. Встреча прошла с участием специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В конце мероприятия ребята задавали интересующие их вопросы, на которые получили ответы специалистов».

ИА «Орелград»