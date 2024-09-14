Муниципальный торговый комплекс в Ливнах проверили

О результатах контрольного мероприятия отчиталась городская КСП.

Контрольно-счетная палата города Ливны представила краткий отчет о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «ТК – Центральный» за 2023 год и прошедший период 2024 года. Были изучены учредительные и бухгалтерские документы, контракты и договоры, распорядительные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность и другие документы финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за проверяемый период.

Акционерное общество «Торговый комплекс – Центральный» является полным правопреемником муниципального унитарного торгового предприятия «Ливенское». К нему перешли все имущественные права и обязанности предшественника. Основные виды деятельности АО «ТК – Центральный»: торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля, продажа и сдача в аренду имущества, прокат предметов хозяйственного обихода, посредническая деятельность и деятельность по организации ярмарок.

По результатам проверки выявлен ряд нарушений. В частности, как сообщает КСП, были выявлены нарушения указаний Центрального Банка РФ «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», нарушения федеральных законов «О бухгалтерском учете» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По результатам проверки в адрес директора АО «ТК – Центральный» направлено представление. Копия акта проверки направлена главе города и председателю Ливенского городского Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»