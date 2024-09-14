Пьяный водитель получил срок за смертельное ДТП

Решение суда обращено к исполнению.

Обращен к исполнению приговор Залегощенского районного суда в отношении местного жителя, ставшего виновником смертельного ДТП. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что преступление он совершил еще в августе 2022 года. Около полуночи подсудимый ехал по автодороге «Лунево – Моховое – Алешня» на технически исправном автомобиле «Шевроле Лачетти».

Из материалов дела следует, что ехал он с включенным ближним светом фар, вел автомобиль со скоростью не менее 120 км/ч, чем превысил максимально допустимую скорость на данном участке проезжей части. В результате его автомобиль протаранил припаркованный автомобиль «Нисан Алмера». Удар оказался такой силы, что водителя «Нисана» зажало в нем. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Водитель «Шевроле» в своих показаниях заявил, что ездил в соседнюю деревню к мастеру показать свой автомобиль. На обратном пути ему захотелось попить, и он выпил алкогольный коктейль объемом 1,5 литра и крепостью 8 градусов. Что происходило дальше, он не помнит, поскольку очнулся в больнице. Прояснить ситуацию помогли показания инспекторов ДПС. Они рассказали, что, включив проблесковые маячки, жестом остановили автомашину «Шевроле». Но когда один из инспекторов направился к этому автомобилю, тот сорвался с места и уехал на большой скорости.

Полицейские организовали погоню, которая шла на скорости 90-100 км/ч. Через две-три минуты погоня была окончена – инспекторы ДПС прибыли уже к месту описанного выше ДТП. С их слов, у водителя «Шевроле» присутствовали признаки алкогольного опьянения: запах спиртного, неустойчивость позы, невнятная речь. Суд приговорил его к 5 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 10 месяцев лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»