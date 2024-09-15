Инвалид подал в суд на чиновников из-за мусора

Орловец требует, чтобы власти оборудовали контейнерную площадку.

Орловский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению местного жителя к администрации Орловского муниципального округа. Истец просил обязать чиновников создать отвечающую требованиям законодательства площадку для накопления твердых коммунальных отходов. В пресс-службе суда уточнили, что истец является инвалидом 3-й группы с детства. Проживает он в деревне Козиновка.

В иске инвалид отметил, что с него «взыскиваются расходы по оплате вывоза твердых коммунальных отходов, однако данная услуга оказывается ему с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований». По мнению истца, существующая контейнерная площадка для сбора мусора не обустроена должным образом. Кроме того, она расположена на расстоянии более 500 метров от его дома, подъезд к ней не оборудован и у нее нет ограждения.

Истец потребовал обязать администрацию Орловского муниципального округа организовать создание и содержание площадки накопления твердых коммунальных отходов в деревне Козиновка с учетом интересов инвалидов, то есть и его собственных интересов. Суд счел его требования законными и справедливыми и удовлетворил иск. Администрацию Орловского муниципального круга обязали обустроить и обеспечить содержание площадки для накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями законодательства.

Сделать это чиновники должны до 30 сентября 2024 года. Однако, скорее всего, как минимум придется отодвинуть срок. Дело в том, что решение по данному иску еще не вступило в законную силу. Более того, в настоящий момент оно обжалуется администрацией округа в апелляционном порядке, и не исключено, что по нему может быть вынесено и иное решение.

ИА «Орелград»