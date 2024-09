Сомнительную парфюмерию арестовали под Орлом

Арестованный товар передадут приставам для уничтожения.

Такое решение принял арбитражный суд Орловской области, рассмотревший дело по заявлению регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека к индивидуальному предпринимателю из Урицкого района. Представители Роспотребнадзора просили суд привлечь ИП к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Как следует из материалов дела, в мае 2024 года должностными лицами территориального отдела Управления Роспотребнадзора был проведен инспекционный визит в магазин, торгующий одеждой и косметикой.

Он расположен в поселке городского типа Нарышкино и принадлежит местной жительнице, зарегистрированной в качестве ИП. В торговом зале магазина при осмотре товаров, находящихся на полках пристенного оборудования с оформленными ценниками, проверяющие нашли около десятка видов различной парфюмерной продукции. Продавалась она с нарушением требований по маркировке.

У продукции не было обязательных сведений о ее назначении, наименовании изготовителя и его местонахождении, стране происхождения. Не было данных о сроке годности, описания условий хранения. По крайней мере, на русском языке указанная информация отсутствовала. Кроме того, документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой парфюмерной продукции, так называемые декларации о соответствии, не были представлены проверяющим.

Маркировка на иностранном языке предполагала, что парфюмерная продукция с названиями «Lattafa», «Princess of Агаbia», «Mayaato», «Scandel», «Maximus Adventure», «Moschino», «Victoria’s Secret», «Discover the Romance» и «Trust Your Body» была произведена в ОАЭ, Испании и Турции. Отметим. Что вся эта продукция содержала высокий процент алкоголя. Кроме того, в магазине было найдено 13 флаконов обезличенной парфюмерной воды.

Проверяющие зафиксировали факт нарушения «Правил маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении духов и туалетной воды», утвержденных правительством РФ. Сомнительная парфюмерия была арестована, арбитражный суд постановил передать ее судебным приставам для последующего уничтожения. А на ИП был наложен штраф в размере 30 000 рублей.

ИА «Орелград»