Орловцу дорого обошлась стычка с транспортной полицией

Житель областного центра заплатит за нетрезвое поведение.

Вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя областного центра. Оно было рассмотрено Железнодорожным районным судом города Орла. Мужчину, работающего менеджером по продажам и ранее не имевшего проблем с законом, обвинили в совершении сразу двух преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, он сначала публично оскорбил представителя власти, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, а затем еще и начал ему угрожать.

Инцидент, легший в основу двух уголовных дел, произошел в апреле 2024 года около 18 часов вечера на железнодорожном вокзале в Орле. Сотрудник патрульно-постовой службы Линейного отдела МВД России на станции Орел в помещении транзитного зала на 2 этаже здания железнодорожного вокзала заметил гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Появление в общественном месте в нетрезвом виде само по себе является административным правонарушением.

Полицейский подошел к нетрезвому гражданину, представился ему и потребовал предъявить документы, удостоверяющие личность. Затем сотрудник полиции потребовал от гражданина прекратить нарушать общественный порядок и проследовать в помещение дежурной части для составления материала об административном правонарушении. В ответ нетрезвый орловец разразился грубой бранью, при свидетелях «выразившись в адрес полицейского оскорбительными словами и нецензурной бранью, унизив его честь и достоинство».

Затем, по версии следствия, дебошир угрожал применить насилие, не опасное для жизни и здоровья. Проще говоря, нетрезвый гражданин пригрозил поколотить полицейского и даже сжал кулаки. Сотрудник полиции воспринял угрозу как реальную. Этого хватило для возбуждения второго уголовного дела. Так один инцидент стал основой для двух уголовных дел. Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью. За каждый эпизод он получил наказание в виде штрафа, общая сумма которого по совокупности преступлений составила 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»