Угрожавшего матери ружьем орловца осудили

За решетку он не отправится, но в передвижении и действиях будет ограничен.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение оружия).

Как пояснили в пресс-службе суда, в основу обвинения был положен инцидент, произошедший на бытовой почве. Было установлено, что подсудимый поссорился со своей матерью. В ходе ссоры он начал угрожать ей убийством, причем в подтверждение высказанных угроз выстрелили из ружья в стену. Женщина восприняла угрозы сына как реальные и всерьез опасалась за свою жизнь и здоровье.

«В ходе дознания было установлено, что ружье, из которого выстрелил подсудимый, было им приобретено и хранилось незаконно, – сообщили в пресс-службе районного суда. – В ходе рассмотрения дела подсудимый признал себя виновным, в содеянном раскаялся». Он был признан виновным по двум эпизодам преступной деятельности. Учитывая наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

К слову, по данным Орловского облсуда, в первом полугодии 2024 года районными судами Орловской области к ограничению свободы было приговорено 17 человек, или 1,9 процента от общего количества осужденных. Для сравнения, в аналогичном периоде 2022 года к такой мере наказания было осуждено 40 человек (3,8 процента), в первом полугодии 2023 года – 24 человека (2,3 процента).

ИА «Орелград»