Житель Орловской области обокрал пенсионера, чтобы поесть

Следующие 10 месяцев кормить его будут за казенный счет.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Малоархангельский районный суд Орловской области. Перед ним предстал местный житель, обвиненный в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что данный гражданин тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба потерпевшему. Последним стал сосед подсудимого, пенсионер.

Подсудимый рассказал следствию и суду, что иногда захаживал к соседу, помогал ему по хозяйству за небольшое вознаграждение. При этом дружбы между ними не водилось. В тот день подсудимый пришел к пенсионеру спросить, нет ли у него какой-нибудь работы. С его слов, он был голоден. Когда подсудимый зашел в чужой двор, то увидел сквозь застекленную веранду, как пенсионер кладет купюру достоинством 5000 рублей на холодильник.

Затем хозяин дома вышел навстречу гостю и сказал ему, что работы для него пока никакой нет. Они вместе посидели на лавочке перед домом, поговорили, после чего хозяин ушел в огород. Гость же не ушел, а проник в чужой дом, хотя пенсионер никогда его туда не пускал, и похитил вожделенную купюру. С ней он тут же отправился в магазин, где приобрел продукты питания на 4300 рублей. Подсудимый устроил себе настоящий «пир», купив копченую рыбу, две палки колбасы, два куска сыра, рыбу копченую, несколько банок овощных консервов и др.

Сдачу в размере 700 рублей он чуть позднее выдал сотрудникам полиции, которые пришли за ним. В содеянном подсудимый раскаялся, свою вину признал полностью. Суд сначала назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы, но потом заменил на принудительные работы сроком на 10 месяцев в местах с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства ежемесячно. К месту отбывания наказания в исправительный центр подсудимый должен добраться за счет государства, но самостоятельно, в соответствие с предписанием территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания наказания.

ИА «Орелград»