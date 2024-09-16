Арест автомобиля заставил орловца вспомнить о дочери

Мужчина экстренно заплатил четверть миллиона рублей по алиментам.

В Орловской области должник по алиментам спас от ареста свой автомобиль, срочно расплатившись со своей несовершеннолетней дочерью. Подробности этой истории раскрыла пресс-служба регионального Управления ФССП. Исполнительное производство о взыскании алиментов находится на исполнении и сотрудников отделения судебных приставов по Глазуновскому и Малоархангельскому. Оно было возбуждено на основании решения суда, который обязал местного жителя ежемесячно выплачивать на содержание дочери четверть дохода.

«Однако свои обязанности он не исполнял не регулярно и не в полном объеме, накопив крупную сумму долга, – пояснили в областной службе судебных приставов. – В рамках исполнительного производства судебный пристав исполнитель вынес постановления о временном ограничении на выезд должника из РФ, о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащих ему транспортных средств, о временном ограничении на пользование специальным правом».

Но ни временное лишение водительских прав, ни запрет на выезд за рубеж на мужчину должным образом не подействовали. Однако приставы нашли способ – было принято решение арестовать автомобиль нерадивого родителя. Последнему дали установленный законом срок для «спасения» машины – для этого нужно было погасить долг перед дочерью. В противном случае автомобиль выставили бы на торги, а дочери приставы перечислили бы выручку от продажи транспортного средства.

«Сразу после ареста транспортного средства его владелец выплатил долг по алиментам в полном объеме, а затем официально трудоустроился. Копия исполнительного документа направлена в организацию для удержания периодических платежей», – сообщает УФССП. Отметим, что долг орловца составлял 250 тысяч рублей.

Ранее пресс-служба УФССП сообщала, что за семь месяцев 2024 года в пользу несовершеннолетних детей судебными приставами в Орловской области было взыскано свыше 256 миллионов рублей задолженности по алиментам, что на 41 миллион рублей, или на 19,2 процента больше, чем за аналогичный период 2023 года. В отчетном периоде было вынесено более 2700 постановлений об ограничении выезда должников по алиментам за пределы РФ. Еще более чем 1500 должникам данной категории выезд из нашей страны был ограничен по другим производствам, входящим в состав сводных исполнительных производств.

ИА «Орелград»