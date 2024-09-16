Орловская область прогнозирует рост и развитие

Чиновники поделились сценарием на заседании 16 сентября.

Прогноз показателей социально-экономического развития на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов презентовал член правительства Орловской области Сергей Антонцев.

Валовый региональный продукт в 2024 году составит более 440 миллиардов рублей, или более чем на 41% больше уровня 2023. На сегодняшний день доля сельского хозяйства в структуре ВРП составляет более 20,7%; промышленное производство – 19,6%; торговля и общественное питание – более 14%; транспортировка, хранение, информация, связь – более 7,5%, строительство – более 3,1%. При этом среднегодовой темп роста валового регионального продукта за три года прогнозируется на уровне 102,8% в сопоставимых оценках. Таким образом, ВРП, по прогнозной оценке, составит в 2027 году более 534,5 млрд рублей, сообщил Сергей Антонцев.

Объем отгруженных товаров собственного производства в текущем году составит 285,7 млрд рублей, или на 13,3% больше 2023.

«Наиболее значительный рост будет ожидаться в металлургическом производстве, производстве транспортных средств, прицепов и полуприцепов, мебели, электрического оборудования, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, минеральной продукции и готовых металлических изделий, – сказал Сергей Антонцев. – В плановом периоде ожидаем прироста объема отгруженных товаров. К 2027 году он составит более 348 млрд рублей».

При этом индекс промышленного производства по итогам 2024 года ожидается на уровне 105%. Наиболее значительный рост прогнозируется в металлургическом производстве, производстве транспортных средств, мебели и электрического оборудования. Соответственно, в периоде 2025-2027 годов ИПП составит 102,2%, 102,7%, 103%.

Объем производства сельскохозяйственной продукции (во всех категориях), по расчетной оценке, в 2024 году составит более 145 млрд рублей. Будет увеличен относительно 2023 года более чем на 14,5%. В периоде 2025-2027 годов прирост производства сельскохозяйственной продукции ежегодно ожидается на уровне 3-4% процентов. В 2027 году объем производства сельскохозяйственной продукции составит более 161,9 млрд рублей. Это больше 2024 на 11,5%.

Что касается инвестиций, то по полному кругу всех предприятий в 2024 году ожидают использования более 64,8 млрд рублей, или почти 102% к предыдущему году в сопоставимых оценках.

«Мы предполагаем, что объем инвестиций в 2027 году достигнет цифры 82,8 млрд рублей», – сказал Сергей Антонцев.

Оборот розничной торговли в текущем году составит более 280 миллиардов рублей, что выше уровня 2023 года в фактических ценах на 14,5%. В 2025 оборот торговли вырастет на 9,5%. В 2026-2027 годах прирост оборотов розничной торговли составит в пределах 8,4-7,3%.

По прогнозу, номинальный размер заработной платы в текущем году составит 53 110 рублей, или плюс 12,1% к уровню 2023. В 2027 году величина заработной платы составит 67 786 рублей, что выше на 27,6% данных текущего года, прогнозируют чиновники.

Уровень инфляции – это «чувствительный вопрос», признал Сергей Антонцев. В первом квартале 2024 инфляционные ожидания были на уровне 5,1%. Однако на конец года закладывают 5,7%. При этом среднегодовая инфляция оценивается сегодня на уровне 7,4%, сообщил Сергей Антонцев.

«При этом мы учитываем те прогнозы, которые складываются как в регионе, а также те прогнозы, которые складываются на уровне Российской Федерации. Мы ожидаем в следующем году и видим уже в текущем году те меры, которые ведет правительство и Центральный Банк по борьбе с инфляцией. И согласно прогнозам, с учетом этих мер, среднегодовая инфляция уже в 2025 году составит порядка 4,5%, с выходом в последующие годы на 4%».

Продукция, которая формируется малым и средним бизнесом, фактически составляет 40% валового регионального продукта. Есть тенденция увеличения занятых в этом секторе. Прогнозируется рост доли налогов, поступающих от малого и среднего бизнеса.

«Поэтому уже в параметрах нового нацпроекта стоит задача по доращиванию малых предприятий – переходу их в средние, то же самое микро – переходу в малые предприятия».

По словам главы департамента экономического развития, риски, которые связаны с кредитованием и увеличением ставки ЦР, оцениваются. Их стараются нивелировать деятельностью наших финансовых организаций (Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд). Также привлекаются инструменты АО «Корпорация «МСП», сообщил Сергей Антонцев.

ИА “Орелград”