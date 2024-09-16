В «Орловском полесье» зоопарк перешёл на зимнее время

16.9.2024 | 11:27 Новости, Общество

Это случилось сегодня.

Фото: ИА «Орелград»

Такое объявление появилось в официальных соцсетях зоовольерного комплекса. Напомним, он не входит в состав национального парка, а является отдельным учреждением и управляется «Дирекцией особо охраняемых природных территорий».

С сегодняшнего числа кассы зоовольерного комплекса будут закрываться в 17 часов. После этого весь комплекс будет работать только на выход посетителей — и только в течении ещё одного часа.

«Если кто ещё не заметил в ежедневной суете, то напоминаем – наступила осень. Уже не так тепло, и темнеет раньше. В сумерках наблюдать за нашими питомцами не так уж и удобно», – пояснили в «Дирекции».

Ранее стало известно, что после 1 октября в детской поликлинике больницы Боткина все невостребованные бумажные медкарты сдадут в архив.

ИА «Орелград»


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