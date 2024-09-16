На Орловщине сорвали благоустройство святого источника

Теперь проблемой займутся правоохранительные органы.

Родник «Трубочка» должны были благоустроить в Малоархангельске, причём в рамках национального проекта. Работы стоят 3,6 миллиона рублей.

«Это святой источник, в котором нуждаются местные жители, здесь должна быть купель, однако на сегодняшний день нас встречает плакат о сроках реализации второго этапа, хотя уже должен быть завершён третий», – рассказали в региональном штабе «Общероссийского народного фронта».

Третий этап строительства (ценой примерно в 700 тысяч рублей) планировался к финишу 13 августа. Тем не менее, ничего не завершено. Гостей источника встречает не готовая изба-купель, а безлюдная стройплощадка.

Заказчиком благоустройства является Администрация Малоархангельского района. На данный момент ОНФ уже обратился в правоохранительные органы, чтобы те дали оценку действиям и бездействию чиновников, а также самого подрядчика.

ИА «Орелград»