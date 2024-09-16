В Глазуновском районе погасили долг за газ на 2,7 миллиона

Такую сумму задолжали муниципальные учреждения.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Существование долга зафиксировали в ходе проверки, которую проводило надзорное ведомство. Платить за «голубое топливо», которое поставлялось в образовательные и другие учреждения, должна была администрация района — в соответствии с заключёнными энергосервисными контрактами.

Однако чиновники тянули с оплатой. В итоге сформировалась задолженность, причём за уже поставленный газ.

Прокуратура внесла представление главе района. Однако требования исполнили лишь отчасти.

В связи с этим орган надзора возбудил административные дела в отношении юридического лица (администрации Глазуновского района) и должностного лица (исполняющего обязанности местного главы). Суд рассмотрел их и вынес решение о назначении административных наказаний.

К настоящему моменту райадминистрация всё же погасила все долги по муниципальным контрактам за поставку природного газа.

ИА «Орелград»