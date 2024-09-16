Завершился ремонт дороги у Знаменской школы

Здесь привели в порядок 555 метров дорожного полотна.

Улицу Школьную отремонтировали капитально. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Здесь выполнили укладку верхнего слоя асфальтобетона, обустроили тротуары и барьеры, установили дорожные знаки, нанесли дорожную разметку. Также на дороге устроили искусственную неровность.

Улицу обновили за счёт средств национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт обошёлся в 15,9 миллиона рублей.

Всего в этом году на территории Орловского муниципального округа в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется ввести в эксплуатацию 5 объектов ремонта. Четыре из них уже находятся в эксплуатации.

ИА «Орелград»