Орловцам предрекли рост зарплат

Прогноз социально-экономического развития региона заслушали 16 сентября.

Член правительства Орловской области – руководитель департамента экономического развития Сергей Антонцев выступил на совещании в обладминистрации.

По словам чиновника, в 2027 году величина заработной платы составит 67 786 рублей, что выше на 27,6% текущего года. Реальная заработная плата, по расчетной оценке, в 2024 году вырастет на 4,4%. В целом, за три прогнозных периода увеличение составит более 12,8%, заявил Антонцев.

Уровень бедности населения в регионе ежегодно снижается. В текущем году прогнозируется на уровне 8,3%, в 2025 – 8%, в 2026 – 7,7%, в 2027 – 7,4%.

«При этом хотелось бы отметить, что данные показатели соответствуют целевым значениям единого плана по достижению национальных целей, утвержденных правительством Российской Федерации», – сказал Сергей Антонцев.

Уровень зарегистрированной безработицы в Орловской области составляет на сегодняшний день 0,3%. В плановом периоде не ожидается увеличения этой цифры.

«Хотелось бы отметить, что прогноз сегодня свидетельствует о продолжении роста основных показателей на фоне сохранения низкого уровня незанятых граждан в экономике, роста производства на предприятиях и организациях, роста заработной платы. При этом мы наблюдаем определенное снижение потребительского спроса, связанное с замедлением роста потребления из-за тех мер, которые принимает на сегодняшний день правительство в борьбе с инфляцией», – завершил выступление чиновник.