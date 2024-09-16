В Орле детская поликлиника больницы Боткина переходит на электронные медкарты

16.9.2024 | 11:07 Медицина, Новости

Родители пациентов могут забрать бумажные варианты до 1 октября.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Все карты, которые не будут востребованы до указанного числа, переместят в архив больницы. Об этом сообщили в самом учреждении.

Чтобы получить бумажную медкарту на руки, нужно обратиться в регистратуру детской поликлиники. При себе надо иметь документы на ребёнка — свидетельство о его рождении или паспорт.

Как уточнили в учреждении, пока замена бумаги на цифру касается только детской поликлиники больницы имени Боткина. Взрослых пациентов перемены не коснутся.

Из других медучреждений области подобных новостей пока тоже не поступало.

ИА «Орелград»


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