В Орле детская поликлиника больницы Боткина переходит на электронные медкарты

Родители пациентов могут забрать бумажные варианты до 1 октября.

Все карты, которые не будут востребованы до указанного числа, переместят в архив больницы. Об этом сообщили в самом учреждении.

Чтобы получить бумажную медкарту на руки, нужно обратиться в регистратуру детской поликлиники. При себе надо иметь документы на ребёнка — свидетельство о его рождении или паспорт.

Как уточнили в учреждении, пока замена бумаги на цифру касается только детской поликлиники больницы имени Боткина. Взрослых пациентов перемены не коснутся.

Из других медучреждений области подобных новостей пока тоже не поступало.

ИА «Орелград»