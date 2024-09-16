В Орле трое гостей насмерть забили хозяина

Преступление раскрыли по горячим следам.

На минувшей неделе в отдел полиции по Северному району Орла сообщили об обнаружении мёртвого тела. Местный житель лежал в своей квартире. На теле имелись явные признаки насильственной смерти.

Всего в течении нескольких часов сотрудники районного отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин (одному из них — 21 год, двум другим — 36 и 39 лет).

Известно, что они работали неподалёку от места, где жил и погиб потерпевший. Он сам познакомился с данными гражданами, а затем решил распить с ними алкоголь. В ходе попойки произошёл конфликт, который закончился избиением.

Дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Им занимается Следственный комитет. Подозреваемые взяты под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»