Под Орлом двое приятелей украли мост

Свою вину они не признали, но суды двух инстанция сочли её доказанной.

Апелляционным постановлением Орловского областного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу обвинительный приговор, который Хотынецкий районный суд вынес в отношении двоих местных жителей. Их действия были квалифицированы следствием и судом по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В пресс-службе Хотынецкого райсуда уточнили, что подсудимые похитили металлическую мостовую переправу через реку, соединяющую два населенных пункта Знаменского района.

Речь идет о краже металлической рамы с колесами от тракторного прицепа, которая использовалась местными жителями в качестве мостовой переправы через реку между двумя населенными пунктами Знаменского района. Из материалов дела следует, что преступление было совершено в сентябре 2023 года. Подельники, вступив в преступный сговор, совместными усилиями вытащили из реки металлическую раму.

Кстати, она принадлежит другому местному жителю, который и приспособил ее в качестве моста. Масса рамы с колесами от тракторного прицепа составляла 1,5 тонны. Но злоумышленники решили эту проблему, разрезав раму автогеном на четыре части. Затем они цепляли каждую часть при помощи троса к своему автомобилю, благодаря чему разрезанную раму удалось вывезти и сдать в пункт приема металлолома. Материальный ущерб, причиненный владельцу рамы, составил 35 250 рублей.

В судебном заседании подсудимые свою вину не признали, но сначала суд первой инстанции, а затем и областная коллегия по уголовным делам сочли, что их вина была полностью подтверждена имеющимися доказательствами. Подельники получили наказание в виде одного и полутора лет исправительных работ в зависимости от их преступной роли с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск владельца рамы и обязал подсудимых выплатить в его пользу солидарно 35 250 рублей в качестве возмещения вреда, причиненного преступлением.

ИА “Орелград”