В Орловской области дорогу отремонтируют новым методом

Технологию холодного ресайклинга применят на Южном подъезде к городу Мценску.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, ссылаясь на Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Технологию планируют применить на примерно двухкилометровом участке (в районе пятого километра трассы). Суть метода состоит в смешивании старой дорожной одежды со смесью вяжущих компонентов. В результате образуется новое дорожное основание. В Департаменте уверены, что оно будет однородным и прочным.

Также в обладминистрации рассказали, что в текущем сезоне на всех объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» применяется устройство слоёв дорожной одежды из асфальтобетонных смесей типов А16ВН и А11НН. Они позволяют подбирать пропорции компонентов с учётом особенностей конкретного участка, климата и планируемой нагрузки.

Смеси содержат новые химические добавки, которые делают покрытие более гибким и одновременно более износостойким. В частности, А16ВН и А11НН применялся на ремонте участков автодорог «Залегощь – Красное» и «Ливны – Орлово», а также «Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека».

ИА «Орелград»