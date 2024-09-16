В Орловской области сверстали бюджет «без излишков»

«В очень непростое время формируется», – отметил губернатор.

Основные параметры бюджета региона на грядущий год и плановый период обсудили на заседании правительства 16 сентября. При формировании казны учитывались прогноз социально-экономического развития Орловской области, а также необходимость обеспечения в приоритетном порядке социально значимых расходных обязательств, пояснила руководитель департамента финансов Елена Сапожникова.

Доходы бюджета 2025 года прогнозируются в объеме 59,5 млрд рублей (с приростом в сопоставимых условиях на 5 млрд рублей, или на 9,1%). Расходы бюджета составят 60,4 млрд рублей (с приростом на 4,4 млрд рублей). Налоговые и неналоговые доходы на 2025 год прогнозируются в объеме 38 млрд рублей (с приростом на 6 млрд рублей). Безвозмездные поступления – 21,5 млрд рублей.

«Поступления из федерального бюджета будут учтены ко второму чтению в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период. Их объем может существенно измениться», – предупредила Елена Сапожникова.

Все бюджетообразующие налоги на 2025 год прогнозируются с ростом. Налог на доходы физических лиц – 14,4 млрд рублей, налог на прибыль – 9,1 млрд рублей.

«Уровня 2023 года пока еще в своих планах не достигаем. Но с ростом к 2024 году на 400 миллионов рублей, или 4%», – рассказала Елена Сапожникова о надеждах на прибыль организаций.

Акцизы должны принести 6,2 млрд рублей, налог на имущество организации – 2,7 млрд рублей (с приростом к 2024 году в сопоставимых условиях на 0,3 млрд рублей). Упрощенная система налогообложения – 3,1 млрд рублей.

«Хороший рост здесь планируется к уровню 2024 года – на 0,5 млрд рублей, или более 20%», – похвалила УСН Сапожникова.

Расходы (в сопоставимых условиях по сравнению с первоначальным бюджетом 2024 года) увеличены на 4,4 млрд рублей, или почти 8%. Они составят 60,4 млрд.

Расходы на социально-культурную сферу занимают большой объем в бюджете – 39,5 млрд рублей. Это 68,4% от общего объема расходов. Данные средства планируется направить: образование – 15 млрд рублей, социальная поддержка населения – 14 млрд рублей, здравоохранение – 7,8 млрд, культура – 1,5 млрд, физическая культура и спорт – 0,94 млрд рублей.

Расходы на национальную экономику – 12,8 млрд рублей, из них дорожное хозяйство – 8,4 млрд рублей, сельское хозяйство – 1,6 млрд рублей.

На финансовое обеспечение действующих национальных проектов в 2025 году прогнозируется направить 5,7 миллиарда рублей.

«Сейчас на федеральном уровне проводится работа по формированию паспортов национальных проектов по 19 направлениям. И после того, как все показатели будут декомпозированы на уровень регионов, начнется формирование паспортов региональных проектов», – сообщила Сапожникова.

Проект бюджета на 2025 год создавался по программному принципу: 95% сформировано в рамках реализации государственных программ. Наиболее крупные из них – это государственная программа “Образование” – 14,5 млрд, 24% от общего объема расходов; развитие отрасли здравоохранения – 12,2 млрд, 20% от общего объема расходов; социальная поддержка граждан – 8,9 млрд, 15%; развитие транспортной системы – 8,9 млрд, 15%.

Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованием прогнозируется в размере 19,9 млрд рублей, с приростом к 2024 году в сопоставимых условиях на 2,7 млрд рублей.

В 2025 году планируется сокращение государственного долга в объеме 1,384 млрд рублей. На 1 января 2026 года госдолг должен быть в объеме 21,96 млрд рублей, 58% от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

«Сегодня то самое время, когда мы должны очень сбалансированно идти, – прокомментировал губернатор Андрей Клычков. – Сегодня бюджет – это тот документ, который в очень непростое время формируется. У нас нет каких-либо излишков, поэтому нам необходимо приступать к реализации в его базовом сценарии. Дальше, уже с учетом появляющейся возможности, его корректировать. Прошу относиться к документу очень рачительно, выстраивать работу исходя из тех параметров, которые в нем заложены».

Проект главного финансового документа будет направлен на рассмотрение в Орловский областной Совет. Будем обсуждать и спорить – это такой «творческий процесс», прокомментировал спикер заксобрания Леонид Музалевский.

ИА “Орелград”