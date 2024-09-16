Прогрессивная шкала НДФЛ не поможет Орловской области

16.9.2024 | 12:50 Новости, Экономика

Средства не достанутся местному бюджету.

ИА “Орелград”

Вопросы пополнения казны обсудили на заседании правительства региона 16 сентября. Заместитель руководителя УФНС России по Орловской области Алла Рубцова сообщила, что служба не видит рисков в части НДФЛ.

«Фонд оплаты труда растет. В текущем году он существенно вырос, – отметила Алла Рубцова. – С учетом прогноза экономического развития на следующий год тоже будет рост».

«Мне важно понять, прогрессивная шкала налогообложения что даст для бюджета?» – поинтересовался губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Это будет касаться федерального бюджета», – ответила Алла Рубцова.

«То есть к нам поступлений никаких не будет?» – все же уточнил Клычков.

«Это будет федеральный бюджет», – подтвердила заместитель руководителя УФНС России по Орловской области.

Напомним, на сессии Орловского областного Совета, состоявшейся 10 июня, был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты страны. Реформа прогрессивного налогообложения, которая предусматривает введение пяти уровней НДФЛ, была поддержана с комментариями, что «богатые» должны делиться и поправки коснутся лишь 3% населения.

  • Ставка 13% сохранена для доходов до 2,4 миллиона рублей в год.
  • Для доходов до 5 миллионов рублей – 15%.
  • Для доходов от 5 до 20 миллионов рублей — 18%.
  • Для доходов от 20 до 50 миллионов рублей —20%.
  • Для доходов свыше 50 миллионов рублей — ставку 22%.

При обсуждении вопроса чиновники признали, что экономический эффект для региона не просчитывался.

ИА “Орелград”


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