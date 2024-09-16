Стал известен обладатель гранта на 3 миллиона рублей

Областные власти подвели итоги конкурсного отбора.

В Орле завершилась процедура конкурсного отбора на предоставление субсидии на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие промышленности Орловской области». Речь идет о мероприятиях программы, предусматривающих продвижение продукции орловских промышленных предприятий на внутреннем и внешнем рынках. Субсидии выделяются в виде гранта из областного бюджета. Отбор получателей проводился на основании постановления правительства Орловской области, организатором выступал региональный департамент промышленности и торговли.

Как следует из документации, прием заявок на участие в отборе проводился с 12 по 22 августа в указанном департаменте. Впрочем, на участие в нем была подана только одна заявка – о желании получить субсидию заявил Союз «Торгово-промышленная палата Орловской области». По итогам проверки, которую провели сотрудники департамента, указанная заявка была принята на рассмотрение. Затем департамент признал ее соответствующей требованиям отбора и объявил победителем единственного участника. Было принято решение о предоставлении из областного бюджета субсидии Союзу «Торгово-промышленная палата Орловской области» в размере 3 миллиона рублей и заключении соответствующего соглашения.

Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат получателя на реализацию разработанного им проекта по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области. К соискателям был предъявлен ряд требований. Так, участник отбора на дату подачи заявки должен быть зарегистрирован и работать на территории Орловской области в течение не менее трех календарных лет. Субсидия положена только некоммерческим организациям, целью уставной деятельности которых является содействие развитию экономики и реализации государственной промышленной политики в Орловской области.

Кроме того, участник отбора на дату подачи заявки не должен был являться иноагентом или иностранным юридическим лицом, офшорной компанией, не должен был находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Также он не должен был иметь задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему РФ, не должен был находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

ИА «Орелград»