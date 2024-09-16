В Орле могут возбудить дела в связи со спортшколой-магазином

К разбирательствам подключилась прокуратура.

Надзорное ведомство рассказало о результатах проверки, проведённой в связи со скандальным строительством на Приборостроительной, 78.

История оказалась не так проста. Прокуратура установила, что в июне 2017 года данный участок (общей площадью 4 тысячи квадратных метров) предоставили в аренду ООО «Проект 102». Это сделали без проведения торгов. Компания должна была построить здесь Академию бокса имени Эдуарда Трояновского, причём за свой счёт.

Только через четыре года, в сентябре 2021-го, ООО получило разрешение на строительство. Однако ещё через полгода, в феврале 2022-го, совладельцы «Проекта 102» продали свои доли в уставном капитале юридического лица третьим лицам. Они изготовили на планируемый к строительству объект совершенно новую документацию.

В итоге ещё через полтора года, в августе 2023-го, «Проект 102» заключил договор аренды с ООО «Агроторг», сдав строящееся помещение под продовольственный магазин. Затем Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Это было сделано с нарушениями существующего законодательства — здание не осмотрели и не сфотографировали должным образом, утверждают в прокуратуре.

Затем, в январе текущего года, земля окончательно перешла в собственность «Проекта 102». УМИЗ Орла продало её примерно за 4,5 миллиона рублей. Как отмечает надзорное ведомство, кадастровая стоимость участка оказалась в 2,5 раза меньше, чем при заключении предыдущего договора — на аренду.

Сейчас на участке рядом с магазином ведётся строительство ещё одного объекта. Несколько дней назад стало известно, что мэрия согласовала его внешний облик. Однако выяснилось, что разрешение на данное строительство не получено. В связи с этим прокуратура направила в Арбитражный суд Орловской области постановление о возбуждении административного дела (в отношении «Проекта 102»).

Однако этим дело не ограничится. В связи со вскрывшимися фактами результаты прокурорской проверки направлены в следственные органы. Действия лиц, причастных к вопросу, оценят на соответствие статьям УК «превышение должностных полномочий», «халатность» и «мошенничество». Также подготовлено исковое заявление в арбитраж.

ИА «Орелград»