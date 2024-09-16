Пятый класс пожарной опасности охватил Орловскую область

Лесопожарная обстановка близка к показателям жаркого лета.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большей территории Орловской области преобладает 5-й класс пожарной опасности, что типично, скорее, ля жаркого лета, чем для середины сентября. Только на территории четырех муниципальных образования – город Орел, Орловский муниципальный округ, город Мценск и Мценский район – зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности. Напомним, что с 5 апреля 2024 года постановлением правительства региона на территории Орловской области было установлено начало пожароопасного сезона, а с 5 июня введен особый противопожарный режим.

«Вследствие высоких температур окружающего воздуха, в связи с выходом населения на приусадебные участки, высоким классом пожарной опасности, выездом людей на природу увеличивается риск перехода огня от сжигания усохшей травяной растительности и мусора на жилые постройки и лесные массивы, а также возникновение отдельных очагов природных пожаров, – следует из оперативного прогноза ГУ МЧС России по Орловской области. – Существует вероятность перехода огня с сухой растительности на залежи торфа, возникновения отдельных очагов торфяных пожаров вследствие несоблюдения населением правил поведения в окололесной и лесной зоне».

По данным ГУ МЧС, за прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 110 раз, из них 73 выезда – на ликвидацию возгораний, большая часть из которых на тушение мусора и сухой растительности. В тушении пожаров активно помогали пожарные добровольцы, подчеркнули в ведомстве. За прошедшие выходные, по данным мобильного приложения «Термические точки», на территории Орловской области подтвердились 8 термических точек, как горение стерни и сухой травы в Сосковском, Верховском, Ливенском, Корсаковском, Кромском и Знаменском районах, а также в Орловском муниципальном округе на общей площади 10 га.

Пожарные оперативно ликвидировали все загорания, а инспекторы государственного пожарного надзора проводят административные расследования. К примеру, спасателям поступило сообщение о возгорании хозпостройки в селе Бакланово Орловского муниципального округа. По сообщению ГУ МЧС, на момент прибытия пожарных хозпостройка горела открытым пламенем по всей площади, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие строения. В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри, сгорели восемь тюков соломы. Пострадавших нет, причину пожара устанавливают специалисты.

По оперативным данным ГУ МЧС, с начала текущего года в Орловской области зарегистрировано уже 1897 пожаров, на которых погибли 27 человек, травмировано 22 человека и спасено 60 человек. Доминирующие причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации газового и электрооборудования.

ИА «Орелград»