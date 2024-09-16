На Орловщине изменился график работы центров занятости

16.9.2024 | 18:03 Новости, Общество

Это касается всех орловских подразделений ведомства.

Фото: vk.com/public216689577

Информацию сообщили в Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости региона.

Теперь центры будут доступны с понедельника по четверг в период с 9 до 18 часов — с перерывом с 13:00 до 13:48. В пятницу рабочий день будет начинаться тоже в 9, но завершаться уже в 17 часов, границы перерыва останутся прежними.

В субботу и воскресенье центры занятости работать не будут.

Ранее стало известно, что в «Орловском полесье» зоопарк перешёл на зимнее время.

ИА «Орелград»


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